В Сочи потушили пожар в многоквартирном доме
Утром 20 ноября 09:45 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, который находится на пересечении улиц Анапской и Полтавской в Сочи.
В 09:52 первые пожарно-спасательные подразделения установили, что горит четвертый этаж. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Эвакуировали из здания 25 человек.
- В 10:15 пожар удалось локализовать, в 10:21 открытое горение ликвидировали. В 10:25 - полностью потушили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
На месте работали три звена газодымозащитников, три ствола «Дельта».
Информация о пострадавших уточняется
В Сочи горит многоквартирный дом.Видео: ГУ МЧС по краю
ИСТОЧНИК KP.RU