В Сочи потушили пожар в многоквартирном доме

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-20T10:53:55+03:00

Было эвакуировано 25 человек [видео]

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Утром 20 ноября 09:45 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, который находится на пересечении улиц Анапской и Полтавской в Сочи.

В 09:52 первые пожарно-спасательные подразделения установили, что горит четвертый этаж. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Эвакуировали из здания 25 человек.

- В 10:15 пожар удалось локализовать, в 10:21 открытое горение ликвидировали. В 10:25 - полностью потушили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте работали три звена газодымозащитников, три ствола «Дельта».

Информация о пострадавших уточняется

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/744897" frameborder="0"></iframe> В Сочи горит многоквартирный дом.Видео: ГУ МЧС по краю

ИСТОЧНИК KP.RU