МТС приглашает школьников написать энциклопедию будущего

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-20T11:24:34+03:00

Вписать свое имя в историю современной литературы и искусства смогут победители федерального конкурса «Будущее время Поколения М»

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В России стартовал конкурс для юных литераторов и художников «Будущее время Поколения М». Проводит его компания МТС совместно с благотворительным фондом «Система» и научно-популярной редакцией «Аванта».

К участию в конкурсе «Будущее время Поколения М» приглашаются дети от 11 до 18 лет из всех регионов России. Для этого необходимо написать короткий рассказ или создать иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта до 12 апреля 2020 года.

Проявить фантазию юные писатели и художники могут по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего».

Лучшие работы войдут в иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов в следующем году. Лучшая детская иллюстрация станет украшением обложки издания. Перед публикацией работа будет «оживлена» с помощью инструментов дополненной реальности.

Участники конкурса также смогут воспользоваться бесплатной образовательной программой от экспертов, которая поможет молодым футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.