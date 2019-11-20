2019-11-20T11:26:30+03:00
Происшествия

В Брюховецком районе директор государственного учреждения выписывал себе премии

Он незаконно получил более 500 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Брюховецком районе директор государственного учреждения выписывал себе премииВ Брюховецком районе директор государственного учреждения выписывал себе премии
Изменить размер текста:

Прокуратура Брюховецкого района проверила законность расходования средств в бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития малых форм хозяйствования».

Выяснилось, что директор организации в течение 4 лет незаконно выписывал себе доплаты за расширенный объем работы и добросовестное выполнение обязанностей. Общая сумма присвоенных средств составила более 500 тысяч рублей.

- В отношении директора учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в Анапе после вмешательства межрайонной прокуратуры построили детский сад. В октябре он был передан в муниципальную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24