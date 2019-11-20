В Брюховецком районе директор государственного учреждения выписывал себе премии

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-20T11:26:30+03:00

Он незаконно получил более 500 тысяч рублей

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Прокуратура Брюховецкого района проверила законность расходования средств в бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития малых форм хозяйствования».

Выяснилось, что директор организации в течение 4 лет незаконно выписывал себе доплаты за расширенный объем работы и добросовестное выполнение обязанностей. Общая сумма присвоенных средств составила более 500 тысяч рублей.

- В отношении директора учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в Анапе после вмешательства межрайонной прокуратуры построили детский сад. В октябре он был передан в муниципальную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU