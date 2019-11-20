Более 58 тысяч кубанцев прошли обследование в рамках акции «Кубань против рака»

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-20T12:08:40+03:00

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В рамках акции «Кубань против рака» более 58 тысяч кубанцев прошли обследование. Более чем у 1200 человек выявили признаки онкологических заболеваний. Все пациенты направлены в диспансеры для получения необходимого лечения.

Специалисты только с начала этого года провели более 160 выездных акций для ранней диагностики новообразований среди населения. В крае открываются центры амбулаторной онкопомощи, закупается современное оборудование. Это происходит в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

- За восемь лет было осмотрено более 400 тысяч кубанцев. Почти у 60 процентов пациентов злокачественные новообразования обнаруживаются на ранних стадиях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU