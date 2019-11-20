В Сочи два парня ограбили пенсионера

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-20T12:21:47+03:00

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В дежурную часть Адлерского отдела Сочи обратился 78-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что на улице к нему подошли двое неизвестных. Они предложили потерпевшему купить мед, а так как при себе у мужчины денег не оказалось, парни согласились проехать к нему домой.

Уже в квартире один злоумышленников отвлек пенсионера, второй зашел в комнату и похитил с прикроватной тумбы 11 тысяч рублей и золотые серьги.

Вскоре инспекторы дорожно-постовой службы остановили автомобиль, в котором находились разыскиваемые. Приезжих из Курганинского задержали и доставили в отдел полиции. Деньги они уже успели потратить.

- В отношении подозреваемых следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU