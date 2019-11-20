СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-20T12:30:11+03:00

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В Краснодаре благоустроят «Тропу здоровья». Проект обновления зеленой зоны разрабатывают специалисты муниципального учреждения «Центр озеленения и экологии».

- На территории обновят пешеходные дорожки, организуют также двухполосную велодорожку, высадят 830 молодых деревьев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Во время подготовки проекта провели исследование зеленых насаждений. Было установлено, что 555 деревьев подлежат санитарной вырубке, 220 - омолаживающей обрезке, 108 - санитарной обрезке.

Как рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Алексей Бурлаков, в городской среде деревья живут меньше, чем в естественной природе. Необходимо своевременно проводить все санитарные процедуры и по мере необходимости обновлять деревья и высаживать новые.

ИСТОЧНИК KP.RU