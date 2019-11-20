В Законодательном собрании края 26 ноября пройдут слушания по главному финансовому документу региона

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-20T12:57:46+03:00

Парламентарии обсудят проект краевого бюджета на 2020 год. Его уже изучили в комитетах краевого парламента

Изменить размер текста: A A

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, бюджет Кубани в ближайшие три года останется социально ориентированным. В 2020 году около 68 процентов расходов, это почти 187 с половиной миллиардов рублей направят на социальные нужды. Средства пойдут на индексацию выплат, стипендий, субсидий на оплату коммунальных услуг и медикаментов.

Проиндексируют и зарплаты бюджетников. По прогнозам их средняя зарплата составит почти 33 тыс. рублей. Более 90 процентов расходов бюджета – почти 260 млрд рублей – направят на финансирование 26 государственных программ. Причём по некоторым расходы планируют увеличить. Это развитие первичной медпомощи, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни кубанцев. За счёт средств краевого бюджета в следующем году расширят Первую краевую больницу. Новый корпус клиники планируют сдать в 2022 году.

В 2020-м увеличат ассигнования и на укрепление материально –технической базы учреждений культуры, поддержку творческой молодёжи, благоустройство городов и районов Кубани. Также в приоритете, рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, ремонт дорог края. На это направят в следующем году более 32 миллиардов рублей. При формировании бюджета было учтено и исполнение национальных проектов. На их реализацию в 2020 году направят более 25 миллиардов рублей.

Каждый бюджетный рубль, подчеркнул глава ЗСК, должен работать на благо жителей. А Законодательное Собрание, в свою очередь, по-прежнему будет осуществлять парламентский контроль за расходованием бюджетных средств и исполнением приоритетных направлений государственной политики.