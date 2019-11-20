2019-11-20T13:11:30+03:00
Общество

35 кубанцев стали финалистами чемпионата «Абилимпикс»

Это ученики и студенты из Краснодара и Армавира
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Москве проходит V Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

- В отборе участвовали 824 человека из 83 регионов страны. В финал соревнования вышли семь представителей края. Это ученики и студенты из Краснодара и Армавира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Еще 28 кубанцев примут участие в финальных состязаниях по результатам регионального этапа чемпионата, – отметили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Финал V Национального чемпионата «Абилимпикс» проходит с 20 по 22 ноября на площадке ВДНХ в Москве. В программе мероприятия также встречи с работодателями, профориентационные мастер-классы, лекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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