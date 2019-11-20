В Краснодаре открылись Дни французского кино

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-20T13:57:15+03:00

Фильмы будут показывать до 24 ноября

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В краевой столице 19 ноября открылись Дни французского кино. Предварила просмотр фильмов творческая часть мероприятия. Во вторник жители и гости Краснодара познакомились с кинолентой «Мужчина и женщина» режиссера Клода Лелуша.

- 20 ноября покажут фильм «Выживут только любовники» Джима Джармуша, 21 ноября – «Приключение Реми» Антуана Блоссье, 22 ноября – «Вечность» Чан Ань Хунга, а 23 ноября – «Роковое влечение» Пьера Годо, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

24 ноября – на закрытие Дней французского кино вход будет свободный. В воскресенье можно будет посмотреть кинокартину Жана Жиро «Жандарм из Сен-Тропе». В рабочие дни фильмы показывают в 19:00, в выходные - в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU