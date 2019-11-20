Александр Точилин покинул пост тренера ФК «Сочи»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-20T14:15:50+03:00

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Футбольный клуб «Сочи» объявил об отставке главного тренера команды Александра Точилина. 45-летний специалист сам подал заявление.

- Ближайшие три матча Российской Премьер-Лиги исполняющим обязанности главного тренера будет Роман Березовский, - говорится в заявлении ФК «Сочи».

Александр Точилин возглавлял «Динамо» из Санкт-Петербурга с 2015 года, а после вместе с клубом, сменившим название, перебрался в Сочи. Здесь тренеру удалось выполнить задачу и вывести клуб в премьер-лигу. Однако выступление команды в элитном дивизионе пока нельзя назвать успешными.

После 16 туров «Сочи» занимает последнюю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 13 очков, три победы и четыре ничьи. В воскресенье 24 ноября «Сочи» проведет на выезде матч 17-го тура РПЛ против «Уфы».

Руководить командой будет известный в прошлом вратарь Роман Березовский, который входил в тренерский штаб Точилина. Березовский работал тренером вратарей в московском «Динамо», в 2019-м перешел в «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU