Александр Точилин покинул пост тренера ФК «Сочи»
Футбольный клуб «Сочи» объявил об отставке главного тренера команды Александра Точилина. 45-летний специалист сам подал заявление.
- Ближайшие три матча Российской Премьер-Лиги исполняющим обязанности главного тренера будет Роман Березовский, - говорится в заявлении ФК «Сочи».
Александр Точилин возглавлял «Динамо» из Санкт-Петербурга с 2015 года, а после вместе с клубом, сменившим название, перебрался в Сочи. Здесь тренеру удалось выполнить задачу и вывести клуб в премьер-лигу. Однако выступление команды в элитном дивизионе пока нельзя назвать успешными.
После 16 туров «Сочи» занимает последнюю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 13 очков, три победы и четыре ничьи. В воскресенье 24 ноября «Сочи» проведет на выезде матч 17-го тура РПЛ против «Уфы».
Руководить командой будет известный в прошлом вратарь Роман Березовский, который входил в тренерский штаб Точилина. Березовский работал тренером вратарей в московском «Динамо», в 2019-м перешел в «Сочи».
ИСТОЧНИК KP.RU
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