2019-11-20T14:15:50+03:00
Спорт

Александр Точилин покинул пост тренера ФК «Сочи»

Команду будет тренировать Роман Березовский
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Александр Точилин Фото: ФК "Сочи"Александр Точилин Фото: ФК "Сочи"
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Сочи» объявил об отставке главного тренера команды Александра Точилина. 45-летний специалист сам подал заявление.

- Ближайшие три матча Российской Премьер-Лиги исполняющим обязанности главного тренера будет Роман Березовский, - говорится в заявлении ФК «Сочи».

Александр Точилин возглавлял «Динамо» из Санкт-Петербурга с 2015 года, а после вместе с клубом, сменившим название, перебрался в Сочи. Здесь тренеру удалось выполнить задачу и вывести клуб в премьер-лигу. Однако выступление команды в элитном дивизионе пока нельзя назвать успешными.

После 16 туров «Сочи» занимает последнюю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 13 очков, три победы и четыре ничьи. В воскресенье 24 ноября «Сочи» проведет на выезде матч 17-го тура РПЛ против «Уфы».

Руководить командой будет известный в прошлом вратарь Роман Березовский, который входил в тренерский штаб Точилина. Березовский работал тренером вратарей в московском «Динамо», в 2019-м перешел в «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК "Сочи"»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24