В Краснодарском крае увеличили прожиточный минимум для пенсионеров

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-20T14:30:24+03:00

Норма начнет действовать с 2020 года и составит 601 рубль

Изменить размер текста: A A

На Кубани увеличивают прожиточный минимум пенсионеров. Теперь он составит 9258 рублей. Таким образом, на 601 рубль больше, чем в 2020 году.

Данную норму утвердили на недавнем заседании краевого Заксобрания, 11 ноября.

Эта прибавка имеет существенное значение при расчете размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Новая норма вступит в законную силу с 1 января 2020 года.

Напомним, в Законодательном собрании края 26 ноября пройдут слушания по главному финансовому документу региона. В 2020 году около 68 процентов расходов, это почти 187 с половиной миллиардов рублей направят на социальные нужды. Средства пойдут на индексацию выплат, стипендий, субсидий на оплату коммунальных услуг и медикаментов.

ИСТОЧНИК KP.RU