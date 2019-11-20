В Краснодаре поднимут зарплаты главам и работникам администраций сельских округов
На заседании городской думы Краснодара рассмотрят вопрос об увеличении зарплат главам и работникам администраций сельских округов краевого центра.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что уровень зарплат в сельских округах всегда устанавливался ниже, чем в других органах администрации Краснодара и внутригородских округах.
- Общий объем дополнительных расходов, необходимых для реализации предложений по повышению оплаты труда работников в администрациях сельских округов муниципального образования город Краснодар составляет порядка 10,0 млн рублей, - сообщают в городской думе.
Повышение окладов у специалистов составит 300 рублей, у глав администраций их заместителей от 600 до 800 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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