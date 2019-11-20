В «Орленке» создадут модель организации детского отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-20T15:03:42+03:00

В семинаре примут участие руководители и специалисты учреждений, осуществляющих свою деятельность по адаптивным программам

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В семинаре примут участие руководители и специалисты учреждений, осуществляющих свою деятельность по адаптивным программам; центров отдыха, оздоровления и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России.

Совещание пройдёт в формате обучающих и дискуссионных площадок, круглых столов и заседаний, главная цель которых – обмен опытом, а также решение вопросов организации летнего отдыха, реализации программ дополнительного образования для детей с ОВЗ.

«Орлёнок» обладает уникальным опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В течение нескольких лет мы принимаем ребят с ОВЗ в рамках проекта «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив и инклюзивной смены «Импульс творчества» для детей с нарушениями зрения, участниками которой становятся победители окружных туров Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», реализуемого фондом Дианы Гурцкая «По зову сердца». В рамках всей страны и тех потребностей, которые существуют сегодня - это небольшой охват, и даже значительное его увеличение, к которому мы стремимся, не решит общей проблемы. Поэтому мы ставим задачу глобальнее, объединяя учёных и практиков, имеющих серьёзный опыт работы в данном направлении, мы планируем создать образовательную модель организации детского отдыха для детей с ОВЗ, разработать методическую и нормативно-правовую базу, которая будет полезна нашим коллегам в регионах страны», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В ходе семинара-совещания будут презентованы лучшие образцы регионального опыта, затронуты проблемы психологического сопровождения и тьюторства при работе с детьми с ОВЗ.

Неотъемлемой частью семинара-совещания станет подведение итогов открытого конкурса программ и практик в сфере социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, проводимого среди граждан, организаций и учреждений, реализующих успешные проекты в этом направлении. Конкурс проводит «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая».