Суббота для прогулок в парках, воскресенье – для магазинов

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-20T15:42:40+03:00

МТС выяснила, где и как краснодарцы проводят выходные этой осенью. Данные получены на основе анализа геолокации и пользовательских предпочтений жителей Краснодара с помощью обезличенных данных Big Data за последний месяц

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Этой осенью жители краевой столицы побили все рекорды предыдущих трех лет по времени пребывания на улицах осеннего Краснодара. Самыми популярными местами для посещения в выходные дни стали парки. В первую очередь, знаменитый на всю страну парк Краснодар. Далее следуют Чистяковская роща и Солнечный остров. К вечеру традиционно увеличивается количество людей на улице Красной, в промежутке от Гимназической до Главной городской площади.

Из торгово-развлекательных центров в выходные дни краснодарцы предпочитают посещать Мегу Адыгею. С небольшим отрывом от этого ТРЦ идет Красная площадь. Топ-3 замыкает Ozz Молл. При этом в парки краснодарцы ходят больше по субботам, а в торгово-развлекательные центры – по воскресеньям.

Если краснодарцы выезжают на выходных за город, то чаще всего они перемещаются в сторону Динского и Красноармейского районов по направлению к дачам. Неизменно популярен в осеннее время также Горячеключевской район.

В выходные дни краснодарцы пользуются интернетом больше, чем в будни. В среднем, один абонент скачивает, например, в субботу свыше 1,5 ГБ трафика. На первом месте по количеству потребляемого интернет-трафика – YouTube и Инстаграм. Первый активно задействован вечером, в основном, для просмотра роликов и фильмов. Второй ресурс обычно используют в течение дня – для общения и как площадку для отчета о прошедших выходных. Также с наступлением холодов у краснодарцев активизируются покупки и чтение книг в «МТС. Библиотеке». Жители краевой столицы подавляющим большинством отдают предпочтение романтическому жанру: любовное фэнтэзи, современные любовные романы.