В Краснодаре установят бюсты героев Аверкиева, Леонова, Бочарникова и Сарабеева

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-20T16:10:22+03:00

Все они появятся в Прикубанском округе

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В Краснодаре установят четыре бюста в честь Героев Советского Союза и Российской Федерации. С предложением выступили в городском отделении «Российского военно-исторического общества».

Бюст в честь Героя Советского Союза Виктора Леонова установят на территории новой школы на улице Героя Аверкиева, 32. Его имя дадут учебному заведению. Скульптура уже практически готова.

Новая школа на улице имени Георгия Бочарникова также будет названа в честь Героя Советского Союза, на ее территории и установят соответствующий бюст.

- Бюст Героя Российской Федерации Александра Аверкиева планируется установить на территории бульвара Героев-Разведчиков, на пересечении с ул. им. Героя Аверкиева, - сообщают в городской думе Краснодара.

Бюст еще одного Героя Российской Федерации летчика Владимира Сарабеева установят на пересечении улицы, названной в его честь, с проездом параллельным улице Восточно-Кругликовской.

- Межведомственная топонимическая комиссия уже приняла положительное решение об установке бюстов, - уточняется в документах гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU