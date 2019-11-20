На Кубани прогнозируют мокрый снег

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-20T16:16:11+03:00

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В Краснодарском крае резко похолодало. С утра, 20 ноября, жители региона ощутили серьезное понижение температуры.

Осень начинает сдавать свои позиции зиме. И уже завтра, 21 ноября, Кубань может накрыть ледяной дождь, переходящий в снег.

- Ночью, 21 ноября, температура понизится до -5 градусов по краю. В кубанской столице мороз будет не ниже -1, - обещают метеорологи.

В ГИБДД региона уже рекомендовали "переобуть" автомобили. Особенно это касается тех водителей, кто к концу недели ранним утром собирается в дальнюю поездку. Обледенелость трасс в такую погоду - не редкость.

Днем, к концу рабочей недели, обещают "плюсовую" температуру до +16.

На Черноморском побережье заморозков не ожидается. Ночью и днем, 21-22 ноября, температуры будут разнится в среднем на 5-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU