В Краснодаре 29 улиц назовут в честь кубанских станиц

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-20T16:28:24+03:00

Найти их на карте можно между улицами Милютинской и Кирилла Россинского

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В Краснодаре дали имена еще 29 новым улицам. Их можно будет найти в районе новой застройки в Прикубанском округе – от улицы имени Кирилла Россинского в сторону поселка Индустриального. Проект планировки уже утвержден, а названия улиц станут официальными по решению депутатов городской думы.

Новые улицы получат названия в честь кубанских станиц: Анастасиевская, Медведовская, Новоминская, Мартанская, Челбасская, Тбилисская, Новодмитриевская, Курчанская, Новоджерелиевская, Новолеушковская, Натухаевская, Мостовская, Ольгинская, Пшехская, Бриньковская, Новощербиновская, Ахтанизовская, Гостагаевская, Раевская, Новомихайловская, Лазаревская, Саратовская, Кутаисская, Имеретинская, Эриванская. Кроме того появится улица Приморско-Ахтарская, 1-й и 2-й Тбилисский проезды и проезд Курчанский.

ИСТОЧНИК KP.RU