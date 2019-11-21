Жители Краснодарского края напишут «Казачий диктант»

СЕГОДНЯ 07:16 2019-11-21T07:16:56+03:00

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На базе школ Кубани «Казачий диктант» будут писать учащиеся 4,5 тысяч казачьих классов, 7 казачьих кадетских корпусов и 25 групп казачьей направленности.

- В акции также смогут принять участие педагоги, атаманы, а также все желающие проверить свои знания. Жители Кубани будут писать диктант на сайте Союза казачьей молодежи Кубани, где с 12:00 14 декабря будет открыт доступ к заданиям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участники ответят на 20 вопросов, за которые смогут получить максимум 100 баллов. Задания подготовлены специалистами Института развития образования Краснодарского края. Правильные ответы опубликуют на официальных сайтах Союза казачьей молодежи Кубани и Кубанского казачьего войска 16 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU