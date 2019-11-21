На Кубани пропали две 15-летние школьницы

СЕГОДНЯ 07:34 2019-11-21T07:34:27+03:00

Они не вернулись домой из школы

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В Абинском районе проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летних Виктории Дмитриевой и Дианы Заплатной. Утром 12 ноября девушки вышли из школы и до сих пор домой не вернулись.

Диане Заплатной на вид 15-17 лет, рост 160-175 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы прямые, глаза карие. На ней была кожаная куртка черно-зеленого цвета, черная юбку, белая блузку и черные ботинки с бантиком, сумка зеленого цвета.

Виктории Дмитриевой на вид 15-17 лет, рост 160-175 сантиметров, она среднего телосложения, волосы прямые, глаза голубые. На ней была черная куртка с меховым воротником на капюшоне, спортивные брюки черного цвета, кофта, синие кеды с оранжевыми полосками. При себе имела кожаную сумку коричневого цвета.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавших, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Если у вас есть информацией о месте нахождения Виктории Дмитриевой и Дианы Заплатной, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8(86150)5-31-40 и 02.

ИСТОЧНИК KP.RU