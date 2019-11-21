В администрации Сочи упразднили один департамент

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-21T08:36:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередные изменения в структуру мэрии Сочи были внесены на внеочередной сессии депутатами. Это сделали в целях повышения эффективности деятельности и исключения дублирующих функций и задач отраслевых органов курорта.

Депутаты упразднили департамент оформления и дизайна городской среды, который войдет в состав департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства. Также ликвидировали управление по организации похоронного дела. Оно войдет в состав департамента городского хозяйства.

- Эти изменения повлекут сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Городского Собрания Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU