2019-11-21T08:36:50+03:00
Общество

В администрации Сочи упразднили один департамент

Также ликвидировали одно управление
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Очередные изменения в структуру мэрии Сочи были внесены на внеочередной сессии депутатами. Это сделали в целях повышения эффективности деятельности и исключения дублирующих функций и задач отраслевых органов курорта.

Депутаты упразднили департамент оформления и дизайна городской среды, который войдет в состав департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства. Также ликвидировали управление по организации похоронного дела. Оно войдет в состав департамента городского хозяйства.

- Эти изменения повлекут сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Городского Собрания Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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