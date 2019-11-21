В администрации Сочи упразднили один департамент
Очередные изменения в структуру мэрии Сочи были внесены на внеочередной сессии депутатами. Это сделали в целях повышения эффективности деятельности и исключения дублирующих функций и задач отраслевых органов курорта.
Депутаты упразднили департамент оформления и дизайна городской среды, который войдет в состав департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства. Также ликвидировали управление по организации похоронного дела. Оно войдет в состав департамента городского хозяйства.
- Эти изменения повлекут сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Городского Собрания Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU