2019-11-21T09:32:09+03:00
Общество

На Кубани появился новый прибрежный природный комплекс «Ясенская коса»

На территории объекта ограничена рубка леса, нельзя складировать мусор
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае появился новый прибрежный природный комплекс «Ясенская коса». Постановление о присвоении территории статуса особо охраняемой природной зоны подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- В 2017 году в Приморско-Ахтарском районе провели комплексное экологическое обследование. После заключения госэкоэкспертизы было принято решение о создании природного комплекса «Ясенская коса» кластерного типа. Его общая площадь составила 2827,57 гектар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На территории комплекса ограничена рубка леса, нельзя складировать мусор, осуществлять вредные выбросы, строить капитальные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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