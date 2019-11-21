СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-21T10:05:36+03:00

В Кореновском районе мужчина до смерти забил свою сожительницу Фото: Архив "КП"

Он сам обратился в полицию и вызвал скорую

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В Кореновском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 37-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Мужчина и женщина проживали в одном из домов в переулке Траншейном в Кореновске. Вечером 4 сентября молодой человек обнаружил дома пьяную сожительницу. Между ними произошел конфликт.

В ходе ссоры мужчина избил руками женщину, после чего ушел. Вернувшись домой, он обнаружил потерпевшую на кровати без признаков жизни. Злоумышленник вызвал скорую и сотрудников полиции. Врачи констатировали смерть потерпевшей.

- Мужчина находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU