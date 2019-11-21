В Краснодаре стартовал ремонт еще одной улицы из плана 2020 года

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-21T10:02:04+03:00

После ремонта улица Энгельса станет дублером одной из важных магистралей этой части города

Изменить размер текста: A A

В краевой столице стартовал ремонт еще одной улицы из плана 2020 года. Энгельса отремонтируют от Скорняжной до Гагарина. Здесь обновят проезжую часть и съезды, приведут в порядок тротуары, заменят дорожные знаки. Она станет дублером улицы имени Герцена.

Как рассказал заместитель главы краевого центра Артем Доронин, на первом квартале от Скорняжной до Калинина уже уложили выравнивающий слой нового асфальтобетона.

- Работы по обновлению улицы включены в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года. Ремонт стартовал 18 ноября. Максимальный объем работ планируют выполнить до конца 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU