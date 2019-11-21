В Павловском районе пьяный местный житель угнал автомобиль

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-21T10:14:33+03:00

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В дежурную часть Павловского района обратился житель станицы Атаманской. Мужчина пришел с заявлением об угоне автомобиля УАЗ. Он рассказал, что оставил машину у административного здания, а позже не обнаружил ее на месте.

Сотрудники полиции составили ориентировку на розыск автомобиля. Уже через несколько часов в сотрудники дорожно-патрульной службы на одной из улиц станицы обнаружили машину. За рулем находился ранее судимый 33-летний местный житель. Мужчина предположительно был пьян.

Выяснилось, что задержанный, проходя мимо административного здания, увидел автомобиль. Он обнаружил ключ в замке зажигания и решил прокатиться по станице.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU