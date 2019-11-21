Умер известный сочинский архитектор Федор Афуксениди

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-21T11:01:30+03:00

Он ушел на 59-м году жизни

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20 ноября на 59-м году жизни умер известный сочинский архитектор, автор Храма Спаса Нерукотворного Федор Иванович Афуксениди. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинской организации Союза архитекторов России.

Он родился в 1961 году в поселке Красная Поляна. Работал заместителем главного архитектора Сочи. Федор Иванович лауреат и дипломант Российских и региональных конкурсов. Награждён орденом Русской Православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Как архитектор он построил Храмовый комплекс в Троице-Георгиевском женском монастыре, Храм Спаса Нерукотворного и комплекс приюта Иоанна Предтечи в Сочи, Храм в честь апостола Андрея Первозванного в станице Тбилисской, Храм святого великомученика Харлампия в Красной Поляне, Храм Симона Кананита в поселке Лоо.

Прощание с Федором Ивановичем Афуксениди состоится 22 ноября в соборе Михаила Архангела в Сочи. Похоронен он будет в Красной Поляне.

ИСТОЧНИК KP.RU