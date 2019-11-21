2019-11-21T12:40:16+03:00
Общество

Краснодарцы устроили давку из-за подорожания медсправки на водительские права

21 ноября - последний день, когда можно пройти медосмотр по старым правилам [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Люди выстраиваются в очереди с самого утра.Люди выстраиваются в очереди с самого утра.Фото: Евгения ХИЛЬКО
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Сегодня последний день, когда у краснодарцев есть возможность получить медсправку по старой цене и без дополнительных анализов. Из-за этого горожане устроили настоящую толкучку.

В узких коридорах медучреждения не протолкнуться Фото: Евгения ХИЛЬКО

В узких коридорах медучреждения не протолкнутьсяФото: Евгения ХИЛЬКО

Многие заняли очередь еще до рассвета - в 06:40 в ожидании открытия медцентра стояли более 430 человек.

Когда же двери распахнулись, люди ринулись внутрь. И уже через несколько минут в узких коридорах было не протолкнуться - сплошной шум и гам. Нервы у многих водителей не выдерживают, кто-то срывается на крик. Оно и понятно - кто-то штурмуют врачей со вчерашнего дня.

В ожидании у многих сдают нервы. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В ожидании у многих сдают нервы.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Мы работаем до 23:00. Работаем до последнего клиента, - пытается успокоить оператор.

Уже в пятницу, 22 ноября, при получении или обновлении водительского удостоверения автолюбителям придется сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Стоимость таких анализов высокая, потому и вырастут в цене услуги, причем сразу в 5 раз. Если раньше справку можно было сделать за 1600 рублей, то теперь раскошелиться придется разом на 7-8 тысяч рублей.

Успеть до «черной пятницы»! Россияне выстроились в гигантские очереди за медсправками для водительских прав, чтобы успеть до повышения цен

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ИСТОЧНИК KP.RU

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