Краснодарцы устроили давку из-за подорожания медсправки на водительские права

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-21T12:40:16+03:00

Люди выстраиваются в очереди с самого утра. Фото: Евгения ХИЛЬКО

21 ноября - последний день, когда можно пройти медосмотр по старым правилам [фото]

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Сегодня последний день, когда у краснодарцев есть возможность получить медсправку по старой цене и без дополнительных анализов. Из-за этого горожане устроили настоящую толкучку.

В узких коридорах медучреждения не протолкнутьсяФото: Евгения ХИЛЬКО

Многие заняли очередь еще до рассвета - в 06:40 в ожидании открытия медцентра стояли более 430 человек.

Когда же двери распахнулись, люди ринулись внутрь. И уже через несколько минут в узких коридорах было не протолкнуться - сплошной шум и гам. Нервы у многих водителей не выдерживают, кто-то срывается на крик. Оно и понятно - кто-то штурмуют врачей со вчерашнего дня.

В ожидании у многих сдают нервы.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Мы работаем до 23:00. Работаем до последнего клиента, - пытается успокоить оператор.

Уже в пятницу, 22 ноября, при получении или обновлении водительского удостоверения автолюбителям придется сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Стоимость таких анализов высокая, потому и вырастут в цене услуги, причем сразу в 5 раз. Если раньше справку можно было сделать за 1600 рублей, то теперь раскошелиться придется разом на 7-8 тысяч рублей.

Успеть до «черной пятницы»! Россияне выстроились в гигантские очереди за медсправками для водительских прав, чтобы успеть до повышения цен 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU