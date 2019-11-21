В Краснодаре пройдут XIII ежегодные межвузовские Екатерининские чтения

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-21T11:19:20+03:00

Они посвящены 100-летию образования Екатеринодарской и Кубанской епархии

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В кубанской столице 25 ноября в здании на улице Орджоникидзе, 46 пройдут XIII ежегодные межвузовские Екатерининские чтения «Православие и наука в XXI веке». Они посвященные 75-летию Победы в ВОВ и 100-летию образования Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Выступят ученые, а также преподаватели и студенты ведущих Кубанских вузов. Работу пленарного заседания возглавит ректор Екатеринодарской духовной семинарии протоиерей Игорь Олжабаев.

- Программа студенческой конференции XIII ежегодных межвузовских Екатерининских чтений, а также Актового дня Екатеринодарской духовной семинарии опубликованы на сайте Кубанской митрополии, - сообщили в пресс-службе Екатеринодарской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU