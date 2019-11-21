2019-11-21T11:30:37+03:00
Общество

Сергей Галицкий выпустил в продажу первую партию собственного вина

Оно сделано из винограда, выращенного в районе станицы Гостагаевской
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Виноградники "Галицкий и Галицкий" Фото: instagram.com/galitskiy_galitskiyВиноградники "Галицкий и Галицкий" Фото: instagram.com/galitskiy_galitskiy
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В продажу поступило вино марки, которая принадлежит основателю сети «Магнит» миллиардеру Сергею Галицкому и брату его жены Сергею Галицкому-младшему. Первая партия составляет около 60 тысяч бутылок.

В ассортименте представлены вина Рислинг, Совиньон Блан, Розе, Пино Нуар, Каберне Совиньон, Мерло и Cosaque. Стоимость одной бутылки от 1790 до 1990 рублей.

Вино произведено из винограда, выращенного на склонах в районе станицы Гостагаевской в 30 км от черноморского побережья к северо-востоку от Анапы, который получил название Красная Горка.

Автор вин – потомственный винодел из станицы Варениковской Алексей Толстой, который известен по работе в «Усадьбе Дивноморское», «Усадьбе «Маркотх» и частном проекте «АБВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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