СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-21T11:41:59+03:00

В Краснодаре за взятку в 40 тысяч рублей осудят сотрудников отдела миграционного контроля Фото: Архив "КП"

Их при получении денег задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников отдела миграционного контроля ГУ МВД России по краю. Они подозреваются в получении взятки за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

В июле 2019 они проверили пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства в одном из кафе города. Они выявили факт нарушения миграционного законодательства, а также по данному факту возбудили административное производство.

30 августа сотрудники предложили предпринимателю общее покровительство за взятку в 40 тысяч рублей. О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные органы. 14 октября фигуранты встретились с заявителем и получили от него взятку. В этот момент их задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

- Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU