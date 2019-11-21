2019-11-21T11:41:59+03:00
Происшествия

В Краснодаре за взятку в 40 тысяч рублей осудят сотрудников отдела миграционного контроля

Их при получении денег задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре за взятку в 40 тысяч рублей осудят сотрудников отдела миграционного контроляВ Краснодаре за взятку в 40 тысяч рублей осудят сотрудников отдела миграционного контроляФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников отдела миграционного контроля ГУ МВД России по краю. Они подозреваются в получении взятки за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

В июле 2019 они проверили пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства в одном из кафе города. Они выявили факт нарушения миграционного законодательства, а также по данному факту возбудили административное производство.

30 августа сотрудники предложили предпринимателю общее покровительство за взятку в 40 тысяч рублей. О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные органы. 14 октября фигуранты встретились с заявителем и получили от него взятку. В этот момент их задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

- Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В краснодарском поселке имени Жукова обсудили вопрос организации дорожного движения
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
На Кубани суд восстановил права беременной женщины, которую незаконно уволили
В Новороссийске врачи спасли мужчину с кровотечением двенадцатиперстной кишки
В Краснодарском крае будут устанавливать по 225 камер фиксации нарушений ПДД в год
Сергей Галицкий выпустил в продажу первую партию собственного вина
Департамент финансов администрации Краснодара возглавил Александр Чулков
В Краснодаре пройдут XIII ежегодные межвузовские Екатерининские чтения
Краснодарцы устроили давку из-за подорожания медсправки на водительские права
Умер известный сочинский архитектор Федор Афуксениди
Жителей Новороссийска попросили без необходимости не выходить из зданий
Богдан Карайчич: «Локо» сохраняет шансы на продолжение борьбы в Еврокубке
В Павловском районе пьяный местный житель угнал автомобиль
В Краснодаре стартовал ремонт еще одной улицы из плана 2020 года
В Кореновском районе мужчина до смерти забил свою сожительницу
На Кубани появился новый прибрежный природный комплекс «Ясенская коса»
В Краснодаре пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ
На Кубани ожидается усиление ветра