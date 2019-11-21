В Краснодарском крае будут устанавливать по 225 камер фиксации нарушений ПДД в год

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-21T12:06:27+03:00

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В Краснодарском крае каждый год будут устанавливать по 225 камер фиксации нарушений ПДД. Об этом стало известно на пятой научно-практической конференции «Поколение next за безопасность на дорогах». Мероприятие прошло на базе Кубанского Государственного Университета.

Как рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Смаглюк, до конца года на Кубани начнут устанавливать сигнальные столбики. В 2020 году построят 9 пунктов весогабаритного контроля авто.

- Также со следующего года предусмотрено финансирование мероприятий по обустройству электроосвещением автомобильных дорог. Запланировано делать не менее 50 километров в год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU