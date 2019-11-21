2019-11-21T12:25:07+03:00
Здоровье

В Новороссийске врачи спасли мужчину с кровотечением двенадцатиперстной кишки

Это сделали без хирургического вмешательства
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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В Городскую больницу Новороссийска № 1 был доставлен пациент в тяжелом состоянии. У мужчины закровоточила старая язва двенадцатиперстной кишки.

- В кабинете гастроскопии пациента осмотрел дежурный врач. Он остановил кровотечение, выполнив комбинированный эндоскопический гемостаз. Благодаря правильно выбранной тактике лечения, мужчина через короткое время вернулся к привычному для него образу жизни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Ежемесячно в городской больнице №1 города Новороссийска выполняется от 2-х до 10 эндоскопических вмешательств при язвенных кровотечениях. Они позволяют добиться успешных результатов в 80-97 процентах случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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