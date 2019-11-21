На Кубани суд восстановил права беременной женщины, которую незаконно уволили

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-21T12:41:57+03:00

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В суд Тимашевска с иском к предпринимателю обратилась местная жительница. Она работала у ответчика товароведом. После конфликта с работодателем, она написала заявление об увольнении, но на следующий день подготовила письмо об отзыве.

Предприниматель документ не принял и заявил, что уже взял нового работника. При этом женщина сообщила ему о том, что она беременна и предоставила больничный лист. После больничного мужчина не взял ее на работу, так как на ее месте уже официально работал другой человек.

- Суд отменил приказ об увольнении. Женщина восстановлена в должности товароведа. В ее пользу взыскана зарплата за время вынужденного прогула в размере 56 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU