В краснодарском поселке имени Жукова обсудили вопрос организации дорожного движения

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-21T12:56:27+03:00

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Вчера в поселок им. маршала Г.К. Жукова состоялось выездное совещание по вопросу организации дорожного движения по ул. Дзержинского в районе пересечения с ул. Покрышкина и ул. Кореновской.

Улица Дзержинского на сегодняшней день является магистральной улицей общегородского значения с большой транспортной нагрузкой. На обозначенных перекрестках создаются заторы, причем эти заторы приобрели характер регулярных. Вовлеченными в проблему оказываются и жители данного микрорайона, и проезжающие по ул. Дзержинского автомобилисты из других районов города, и гости Краснодара.

Жалобы «жуковцев» на сложившуюся ситуацию неоднократно поступали и в администрацию города, и в мой адрес. Было принято решение о выездном совещании с участием представителей Центра мониторинга дорожного движения, ОГИБДД УМВД России по городу Краснодару, департамента транспорта и дорожного хозяйства и общественными активистами (жителями пос. Жукова) во главе с первым секретарем Прикубанского окружного отделения КПРФ А.Н. Востриковым. На данном этапе к полному консенсусу прийти не удалось, продолжаем поиски вариантов решения этой проблемы.