Власти Кубани собираются достроить проблемные дома за счет федерального бюджета

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-21T14:37:36+03:00

Для этого они включили 64 долгостроя в соответствующую программу

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В администрации Краснодарского края рассчитывают, что на дострой 64 проблемных домов на Кубани будут выделены средства из федерального бюджета.

- Мы надеемся, что на нашу заявку в федеральную программу, нам выделят уже в этом году значительную сумму, - сообщил журналистам вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Для того чтобы путь федеральных денег до острых краснодарских задач был короче, власти Кубани создали Фонд защиты прав дольщиков и вложили в него 1 млрд рублей. Сумма, которая может быть выделена казной страны, около 4 млрд рублей.

Андрей Алексеенко напомнил, что регион находится на лидирующих позициях по количеству долгостроев в стране. Однако после пристального внимания к проблеме правоохранителей и законодателей, ситуация начала меняться к лучшему.

ИСТОЧНИК KP.RU