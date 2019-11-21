Где в Краснодаре чище всего: местные жители составили статистику загрязненности районов города

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-21T15:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В городских пабликах все чаще мелькают видео о недовольстве краснодарцами уборкой улиц города. Мало того, что местные жители сетуют на безответственность и непостоянство мусороуборочных компаний, так еще и о недобросовестных соседях рассказывают. Так, все чаще на просторах интернета можно встретить новые ролики о том, как чьи-то соседи скидывают огромное количество собственного мусора в неположенном месте. Не просто мешками, газелями!

По результатам обращения горожан за осень 2019 года, выяснилось, что в городе не должным образом убирают улицы, некоторые мусорные баки постоянно захламлены, а в некоторых районах - и вовсе, как подснежники, выглядывают на пешеходных зонах бытовые отходы, строительный мусор и даже автомобильные покрышки.

Мы провели опрос граждан и выяснили, какие районы, по мнению краснодарцев, нуждаются в “большой стирке”, а где в Краснодаре по-настоящему жить хорошо. Самыми загрязненными краснодарцы признали южные районы города: Черемушки (немудрено, ведь в районе ул. Трамвайной еще недавно была огромная стихийная свалка), Гидрострой, Пашковку и Комсомольский. Спальные районы отличились халатностью к современной экосистеме. Увидеть здесь, как ваши соседи выкидывают себе под ноги полиэтилен и бутылки - обыденное будничное дело, рассказали краснодарцы.

В этой ситуации важно обратить внимание, что образование несанкционированных свалок также происходит и из-за недобросовестных застройщиков. Так, например, контраст между дворами старых построек и более современных ЖК виден сразу. Самыми чистыми же, по мнению местных жителей, были признаны некоторые районы Юбилейного, район Панорамы и Губернский.

“Мы живем в “Губернском” уже год и за все время ни разу не видели, чтобы здесь даже опавшие листья на траве задерживались. Кажется, будто уборщики здесь дежурят круглосуточно. Мусор не то, чтобы не валяется вне контейнеров, но даже мусорки у игровых площадок - всегда чистые, пустые. Не может же быть, чтобы наши соседи не производили мусора? Отдельное спасибо застройщику за площадку для выгула собак! Для меня, как матери, очень важно, чтобы наши придворовые территории оставались чистыми, как сейчас!” - рассказала “Комсомольской правде” краснодарка Екатерина Волгина.

В “Губернском” и “Панораме” периодически устраиваются субботники и дни древонасаждения, когда каждый житель может внести посильный вклад в благоустройство района. Напомним, что на официальном сайте администрации также работает хэштег #гдемусор, благодаря которому власти могут отследить, выявить и расчистить наиболее загрязненные участки города. Кроме того, в Краснодаре есть несколько добровольных организаций, которые организовывают волонтерские уборочные кампании.

Поддержать экологию - просто! Нужно всего лишь ей не вредить.