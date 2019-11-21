Курорты Краснодарского края будут оцифрованы

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-21T16:02:40+03:00

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На международном форуме туризма SIFT-2019 в Сочи презентовали курорты Кубани. Несмотря на то что ежегодно города Краснодарского края стабильно лидируют в рейтингах внутреннего туризма, власти региона планируют повышать осведомленность о них.

Так, по словам губернатора края Вениамина Кондратьева, планируется создать единый портал в интернете. Любой пользователь сможет найти интересующую информацию о культурных объектах, гостиницах и даже температуре морской воды.

– Хочется, чтобы жители России отдыхали на курортах Кубани, а не были донорами для других стран, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В этом году на форуме обсуждают стратегию развития курортной отрасли до 2035 года. Ожидается, что его участниками станут свыше трех тысяч представителей власти и бизнеса, более 200 компаний в сфере туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU