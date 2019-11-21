Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект «О виноградарстве и виноделии»

СЕГОДНЯ 16:55 2019-11-21T16:55:47+03:00

По мнению председателя ГД Вячеслава Володина, документ станет базовым для отрасли, поскольку им практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия

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Законопроект дает определения основным терминам отрасли, а также фиксирует, что «вино России» должно быть на 100% произведено из отечественного винограда. Он устанавливает особые требования к сырью и материалам, предусматривает поддержку российских производителей и защиту потребителей от подделок.

Комментируя рассматриваемый Госдумой законопроект, спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул - Кубань максимально заинтересована в том, чтобы он заработал. Производство вина и выращивание винограда - основные сегменты экономики в целом ряде муниципалитетов Азово-таманской зоны края: в Темрюке, Новороссийске, Анапе и Геленджике.

После окончательного утверждения документа Госдумой кубанские парламентарии приведут в соответствие с федеральным законодательством краевой закон о виноградарстве, который действует в регионе с 1998 года.

В своем комментарии Юрий Бурлачко остановился и на технологических правилах производства винодельческой продукции, которые также прописаны в документе. В регионе она выпускается давно, но теперь существующие нормы будут закреплены на федеральном уровне. Существенным подспорьем кубанским виноделам, считает председатель ЗСК, станут нормы, определяющие, какая винодельческая продукция считается фальсификатом, а какая - контрафактом.

- Эту тему мы неоднократно обсуждали с коллегами и на Совете Законодателей Краснодарского края, и на одной из конференций Южно-Российской Парламентской ассоциации», - отметил Юрий Бурлачко

Актуальность законопроекта для Кубани заключается еще и в том, что документом предусмотрена компенсация расходов производителям, поставляющим свою продукцию на экспорт. В этом году, к примеру, ряд компаний Краснодарского края отправили за рубеж уже более 10 тысяч бутылок вина.

«Данное направление мы будет развивать и в дальнейшем. Закон о виноградарстве и виноделии - это очередной шаг на пути к дальнейшему развитию одной из важнейших отраслей сельского хозяйства», - резюмировал Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU