В Краснодаре суд отменил решение о призании жилыми технические этажи

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-21T17:07:26+03:00

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В Краснодаре продолжаются судебные баталии между жильцами многоквартирного дома по улице Фабричной, 10 и собственниками 17-го этажа в данном строении. 21 ноября четвертый кассационный суд отменил решение Краснодарского краевого суда.

- Застройщик продал спорные помещения частным лицам, как нежилые. Такое решение вызвало недовольство жителей дома, которые доказали, что помещения, общей площадью 1,3 тыс. кв. метров являются техническими и не могут быть проданы третьим лицам, - рассказали «КП» - Кубань» жильцы дома.

Напомним, в октябре 2019 года бывший глава департамента архитектуры и градостроительства краевой столицы Игорь Головкин признался в суде, что в 2008 году незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех домов по Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89. Чиновник незаконно перевел 17-е этажи зданий из категории «Технические» в категорию «Нежилые помещения».

ИСТОЧНИК KP.RU