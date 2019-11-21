Депутаты Законодательного собрания края высоко оценили темпы развития Геленджика

СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-21T16:58:02+03:00

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Они регулярно проходят в кубанском парламенте. Очередной провёл спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Парламентарии обсудили реализацию Майского указа Президента, приоритетных национальных и региональных проектов.

Комитет ЗСК по вопросам местного самоуправления положительно оценил реализацию проектов в сфере благоустройства. В рамках исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда» на курорте строится новый «Андреевский парк». Власти Геленджика планируют дальнейшее развитие зеленых зон и спортивного кластера. Уже определен участок площадью 20 гектаров. Работает администрация и над созданием уникальных объектов турпоказа. В их числе музеи вина и стекла.

По словам Юрия Бурлачко, Геленджик - достаточно благополучная территория. В этом году он победил в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения», на благоустройство курорта выделено 130 млн рублей.

В лидерах Геленджик и по темпам строительства жилья. Новые площадки и элементы комфортной городской среды появились в Дивноморском. Вскоре такие же сдадут в Пшаде

Однако, как отмечено в ходе заседания, увеличивается нагрузка на социальную инфраструктуру. За последние 10 лет геленджичан стало на 30 тысяч больше. Мощностей городской поликлиники не хватает. Нужно строить новую. Участок для неё должен быть передан из частной собственности в муниципальную. Без содействия краевых коллег вопрос не решить.

Положительный отзыв комитета регионального парламента по строительству и ЖКХ получила и инициатива Геленджика по разработке собственных источников питьевой воды, что может гарантировать ее бесперебойную подачу.

По итогам круглого стола, в ЗСК приняли резолюцию. В документе – предложения по дальнейшему развитию города-курорта. Депутаты краевого парламента рекомендовали администрации Геленджика в тесном взаимодействии с краевой властью продолжить работу по достижению целевых показателей региональных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU