В Краснодаре ловят нарушителей правил парковки

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-21T17:54:32+03:00

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В Краснодаре стартовала серия рейдов по выявлению нарушителей правил парковки. 21 ноября полицейские и представители городских властей работали на ул. Красных Партизан — на участке от ул. Аэродромной до ул. им. Тургенева. Машины нарушителей эвакуировали, а их хозяевам выписывали штрафы.

- Такие рейды будут проводиться еженедельно в различных районах города. Чтобы не лишиться автомобиля, водителей просят соблюдать правила парковки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит напомнить, что за остановку и стоянку дальше первого ряда от края проезжей части нарушителя ждет эвакуация транспорта на штрафстоянку и штраф в 1,5 тыс. руб. Если автомобиль создает препятствия для движения, то сумма штрафа увеличится до 2 тысяч рублей. Оставить машину в зоне действия запрещающего знака будет стоить 1,5 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU