2019-11-22T07:37:25+03:00
Происшествия

В поселке Российском Краснодара произошла авария на трансформаторной подстанции

Без света остались девять многоэтажек
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Вечером 21 ноября в поселке Российском Краснодара из-за серьезной перегрузки на подстанции произошел пожар. Идут ремонтные работы. Запустить подстанцию планируют к утру.

Из-за аварии без света остались 9 домов в районе улиц Измаильская, Рымникская, Шевкунова, Альпийская. Дома из разряда самостроев, по которым было признано право собственности. Подстанция относится к небольшой частной сетевой компании.

- Авария произошла из-за перегрузки. К подстанции было подключено слишком много абонентов, в семи из девяти домов нет центрального отопления и газа. Все идет от электричества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На месте работает оперативная группа муниципальной «Службы спасения», специалисты департамента городского хозяйства. Ремонтная бригада сетевой компании-владельца подстанции обследовала оборудование. По предварительной оценке трансформаторы не выдержали и выгорели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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