В Сочи на месте пустыря появился новый сквер

СЕГОДНЯ 08:10 2019-11-22T08:10:40+03:00

На его возведение потратили почти 12 миллионов рублей

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В Сочи в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на месте пустыря появился новый сквер. общественная зона открыта в Адлерском районе.

- На месте пустыря, на площади 2 тысячи квадратных метров установили детскую и спортивную площадки, брусчатое и резиновое покрытие, скамейки. Также было проведено электроосвещение и озеленение территории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На возведение сквера выделили почти 12 миллионов рублей. Деньги были предоставлены по федеральной программе «Комфортная городская среда».

В 2020 году продолжат благоустройство общественных пространств. Сейчас по распоряжению мэра Сочи Алексея Копайгородского на курорте идет инвентаризация всех земель для определения свободных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU