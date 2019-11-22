В Новороссийске задержали телефонного мошенника

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-22T09:37:14+03:00

У него дома нашли 6 мобильных телефонов и 111 сим-карт

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В Новороссийске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в телефонном мошенничестве.

Местная жительница обратилась в дежурную часть. Она рассказала, что злоумышленник позвонил ей, представился сотрудником полиции. Он рассказал, что ее родственник задержан за незаконный оборот наркотиков и предложил за деньги увод от уголовной ответственности. Общий ущерб потерпевшей составил 50 тысяч рублей.

- Мужчину задержали в пригороде Новороссийска. У него нашли 6 мобильных телефонов, 111 сим-карт и блокноты с записями, подтверждающими противоправную деятельность задержанного, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Устанавливают причастности задержанного к аналогичным фактам противоправной деятельности на территории Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU