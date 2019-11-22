СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-22T10:02:28+03:00

В Лабинском районе у неплательщика арестовали тягач «Вольво»

Его долг превысил 800 тысяч рублей

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В Лабинском районе судебные приставы-исполнители провели рейд по взысканию налоговых задолженностей с местных жителей.

Сотрудники ведомства прошли по адресам неплательщиков. Часть задолженностей была взыскана на месте, а некоторые лишились имущества – бытовой техники. Судебные приставы-исполнители наложили арест на двухкамерный холодильник, два телевизора, музыкальный центр, DVD-плейер и микроволновую печь.

- У одного жителя района арестовали тягач «Вольво». Мужчина накопил долг по налогам и сборам на сумму порядка 800 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU