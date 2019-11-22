Мэрия Краснодара выделит деньги на проект реставрации дома по Коммунаров
Дом по улице Коммунаров, 108 был признан ветхим и аварийным еще в 2008 году. После начала процедуры демонтажа здание было признано объектом культурного наследия.
- На 86 заседании городской Думы было принято решение выделить средства из бюджета Краснодара на его проектирование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
- Предстоит подготовить проект, отобрать организацию с соответствующей лицензией. Пройти необходимые экспертизы. Провести конкурсные работы непосредственно по восстановлению дома, - сказал директор департамента строительства Артем Аганов.
В здании выполнят консервацию, проведут инженерное обследование, разработают научно-проектную документацию по реставрации. После проведут полный комплекс ремонтно-реставрационных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU