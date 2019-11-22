2019-11-22T10:20:16+03:00
Общество

Мэрия Краснодара выделит деньги на проект реставрации дома по Коммунаров

В здании выполнят консервацию и проведут инженерное обследование
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Дом по улице Коммунаров, 108 был признан ветхим и аварийным еще в 2008 году. После начала процедуры демонтажа здание было признано объектом культурного наследия.

- На 86 заседании городской Думы было принято решение выделить средства из бюджета Краснодара на его проектирование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Предстоит подготовить проект, отобрать организацию с соответствующей лицензией. Пройти необходимые экспертизы. Провести конкурсные работы непосредственно по восстановлению дома, - сказал директор департамента строительства Артем Аганов.

В здании выполнят консервацию, проведут инженерное обследование, разработают научно-проектную документацию по реставрации. После проведут полный комплекс ремонтно-реставрационных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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