2019-11-22T12:01:08+03:00
Происшествия

Жителей поселка Российского, где меняют поврежденное оборудование, напоили чаем

Для них также организовано питание
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В поселке Российском Краснодара уже заменили поврежденное оборудование внутри подстанции, приступили к обновлению наружной торсады, которую повредил огонь.

- Работы по ликвидации аварии находятся в завершающей стадии. В течение нескольких ближайших часов планируется восстановить электроснабжение, - рассказал глава Прикубанского округа Александр Журавлев.

- Для жителей 9 многоэтажек работает пункт обогрева. Стоит специальная машина, где можно выпить чай, кофе, набрать горячую воду с собой в термос. Кроме этого организовано питание. По поручению главы Краснодара Евгения Первышова устранение аварии на месте курирует Александр Журавлев, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, вечером 21 ноября в поселке Российском Краснодара из-за серьезной перегрузки на подстанции произошел пожар. Из-за аварии без света остались 9 домов в районе улиц Измаильская, Рымникская, Шевкунова, Альпийская. В семи из девяти домов нет центрального отопления и газа.

Ночью на месте аварии спасатели МЧС России по Краснодарскому краю установили палатку и организовали пункт обогрева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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