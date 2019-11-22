На Кубани лже-газовик грабил пенсионеров

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-22T12:20:51+03:00

Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила около 270 тысяч рублей

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В Лабинском районе в течение полугода злоумышленник под предлогом плановой проверки газового оборудования проникал в дома пенсионеров. Он нападал на них, похищал деньги и телефоны.

Вскоре полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника, его задержали. Выяснилось, что мужчина совершил семь разбойных нападений и две кражи на территории Лабинского, Белореченского, Динского, Усть-Лабинского, Северского районов, Краснодара и Республики Адыгея.

- Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила около 270 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 46-летнего ранее судимого жителя станицы Брюховецкой по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162, 161 и 158 УК РФ (Разбой, Грабеж, Кража). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU