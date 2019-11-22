В 99 многоэтажках Краснодара заменили 324 лифта

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-22T12:43:16+03:00

Они прошли проверку Ростехнадзора и полностью запущены в эксплуатацию

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В 99 многоэтажках краевой столицы заменили 324 лифта. Всего за счет средств Фонда капремонта в 2019 году подъемники отремонтируют в 119 домах города. В 14 зданиях идет проверка устройств, в 6 - работы завершаются.

Как рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Андрей Лащ, большую часть подъемников уже запустили, в тех домах, где кабины еще не пока не работают, сейчас идет проверка устройств инженерным центром или Ростехнадзором.

- По контракту работы должны были закончить еще летом. В адрес подрядчика МКУ «Горжилхоз» неоднократно направляли претензии о взыскании неустойки. Сейчас общая сумма начисленных штрафов составляет 40 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Уже в 99 домах кабины прошли проверку на безопасность, которую проводят инженерный центр и Ростехнадзор. Всего отремонтировали 324 лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU