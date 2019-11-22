2019-11-22T14:00:18+03:00
Общество

Доходы бюджета Кубани превысили 280 миллиардов рублей

Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Галась
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани прошло селекторное совещание, на котором обсудили исполнение доходной части консолидированного бюджета края. Мероприятие провел вице-губернатор Игорь Галась.

В консолидированный бюджет поступило 280,2 миллиардов рублей. Чтобы реализовать поручение губернатора, а именно преодолеть планку в 305 миллиардов рублей, осталось мобилизовать всего 25 миллиардов.

Была отмечена положительная динамика по налогам на доходы физических лиц – 132,6 процента, на прибыль организаций – 121,7 процент, акцизам – 121,6 процент, по упрощенной системе налогообложения – 111,9 процентов.

- Самые лучшие показатели поступления доходов в консолидированный бюджет края в Геленджике, Новороссийске, Абинском, Каневском, Темрюкском, Северском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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