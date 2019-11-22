На Кубани задержали жителя Самарской области с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-22T15:11:45+03:00

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В городе-герое на остановке полицейские задержали 56-летнего мужчину. В его рюкзаке нашли полимерный пакет с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это N-метилэфедроном общей массой около одного килограмма.

- Житель Самарской области планировал сбыть наркотик на территории Новороссийска. Также выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске с 2017 года за подобное правонарушение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, на Кубани лжегазовик грабил пенсионеров. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила около 270 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU